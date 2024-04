50 anos da revolução em carne viva

"Ao longo deste ano, mas sobretudo em Abril, uma fatia significativa da produção teatral portuguesa e das programações de artes performativas associam-se às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril", conta-nos a jornalista Mariana Duarte neste guia para quem quer celebrar a revolução junto ao palco.

Um desses espectáculos é Fado Alexandrino, baseado no romance que António Lobo Antunes publicou na editora Dom Quixote, em 1983. A peça, encenada pelo director do Teatro Nacional São João, estreia-se hoje no Porto.

"Em Lisboa, todos os que regressaram continuam na guerra. No romance como no palco, e é nessa guerra que Nuno Cardoso quer que cada espectador entre naquele instante, quando a cortina se abre e no vídeo se projecta as palavras que iniciam a primeira parte do livro: ‘Antes da Revolução.’ O ano é o de 1972", escreve no tema de capa do ípsilon a jornalista Isabel Lucas, que foi assistir à montagem e ensaio da peça no Porto.

"Quem conhece a escrita de Lobo Antunes sabe das possibilidades que essa acção aparentemente simples pode desencadear, um universo de histórias, vozes, fantasmas, traumas, intromissões, derivas. Muitas elipses que o dramaturgo e encenador não quis contornar, antes conseguir resolver em linguagem performativa, mantendo-se o mais próximo possível do texto original". Ler a reportagem.

Neste dossier, há também uma reflexão sobre a literatura portuguesa feita nos últimos 50 anos e sobre o que ela diz sobre o país.

Reportagem da jornalista Inês Nadais em Cabo Verde: A música cabo-verdiana entre a cimboa e o TikTok. "A 10.ª edição do Atlantic Music Expo voltou a fazer desaguar na Cidade da Praia um caudal inesgotável de artistas e observadores. A precariedade ainda é uma questão, a fome de mundo nem se questiona." Leia na íntegra.



O Hotel Europa visita a violência na chegada da democracia, por Gonçalo Frota. G.O.L.P., o espectáculo português-chileno do nosso descontentamento, por Mariana Duarte. E fique a saber a programação do Festival de Avignon, por Inês Nadais.

JP Simões a cantar José Mário Branco com poesia e teatro em carne viva: "O projecto nasceu num Abril de há cinco anos e volta aos palcos neste outro Abril. Agora com um disco na bagagem, a selar um fascínio nascido de uma inquietação na juventude." Leia este texto de Nuno Pacheco.





O jornalista e crítico Gonçalo Frota foi a Paris conversar com o encenador Alexander Zeldin por causa do "magnífico épico" em que o dramaturgo inglês conta a história da sua mãe, uma mulher que atravessa o século XX. The Confessions, pode ser visto hoje e amanhã, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Entrevista no Ípsilon.

Também neste Ípsilon, o jornalista e crítico Vasco Câmara entrevistou Lisandro Alonso, o realizador argentino de Eureka: "Temos de pegar nas armas do passado e voltar a usá-las". Leiam a entrevista e também a crítica feita por Luís Miguel Oliveira.

Joaquim de Almeida é um actor português no Hotel Polanski. Numa conversa com Luís Miguel Oliveira, faz-nos um retrato do que foi trabalhar com este realizador. Vasco Câmara fez a crítica.

Carta aberta sobre o recurso à inteligência artificial no mercado editorial : Uma palavra dos escritores, tradutores, editores, revisores, críticos e livreiros dirigida ao Ministério da Cultura e ao público geral. Leiam no Leituras.

Kurt Cobain morreu há 30 anos : Dois jornalistas do PÚBLICO, Joana Amaral Cardoso e Daniel Dias, eram adolescentes quando descobriram Nirvana. Mas só uma o era quando viu que Kurt Cobain, último ícone do rock de um mundo monocultural, morreu. O que significa Cobain e o que ficou? Leia esta história oral a dois tempos e duas gerações no Ípsilon.

O músico António Norton decidiu homenagear o seu avô António Gedeão com um disco que nos traz em canções a poesia de ambos. Reencontro é lançado nesta sexta-feira. Texto de Nuno Pacheco.

O Passarinho da Ribeira, filme de Augusto Fraga, tem uma cópia nova, digitalizada pela Cinemateca no âmbito do projecto FILMar. A estreia acontece esta sexta-feira, junto aos locais da rodagem, na Ribeira, no Porto. Leia o texto de Sérgio C. Andrade.

Maria de Lurdes Craveiro é a nova Secretária de Estado da Cultura. Até agora era a directora do Museu Machado de Castro, em Coimbra. Saiba mais aqui.

Morreu Vítor Bandeira (1931-2024), o aventureiro que ajudou a fundar o Museu Nacional de Etnologia​. O jornalista Mário Lopes assina o obituário.

- Livros: Mário Santos escreve sobre Shy, de Max Porter. António Rodrigues entrevista João Paulo Borges Coelho.

- Música: conversas com Julia Horter (por Daniel Dias) e Ana Tijoux (por Gonçalo Frota) por causa dos novos discos

- Cinema: O jornalista João Pedro Pincha, que foi um dos enviados do PÚBLICO no ano passado à Ucrânia, escreve sobre o filme 20 Dias em Mariupol, o vencedor do Óscar de Melhor Documentário. Jorge Mourinha faz a crítica.

- Outras estreias: Homem Macaco, Eureka, Parece que Estou a +

- As crónicas de António Guerreiro, de Ana Cristina Leonardo e de André Barata. E, já agora, a crónica semanal de Nuno Pacheco.

