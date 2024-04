Kurt Cobain morreu há 30 anos: história oral a dois tempos e duas gerações

Daniel Dias e Joana Amaral Cardoso são jornalistas do PÚBLICO. Os Nirvana desempenharam um papel importante nas vidas de ambos — “em directo” no caso da segunda, anos após o fenómeno no do primeiro, que nasceu quatro anos depois da morte de Kurt Cobain. Nos últimos dias, entre mensagens, textos partilhados por e-mail e telefonemas, os dois conversaram sobre acompanhar a ascensão e queda da banda enquanto adolescente, a filosofia “não te vendas”, assimilar (enquanto criança assustada) o conceito da finitude através dos Nirvana, ou partir dos gostos de Cobain para fazer escavação musical.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt