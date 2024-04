Eureka: O espaço que se encurta

Nos anos 2000, os filmes de Lisandro Alonso foram um dos primeiros sintomas – com os de Lucrecia Martel – de qualquer coisa de regenerador a acontecer no cinema argentino. Los Muertos, Libertad, Liverpool, títulos que não chegaram a estrear-se comercialmente em Portugal mas foram vistos por cá, em festivais ou na Cinemateca, e se fundavam numa brutalidade contemplativa, muito dura, muito material, a par com a rarefacção narrativa e um trabalho sobre o tempo (ou sobre a “visibilidade” do tempo), características que fizeram do cinema de Lisandro Alonso um dos exemplos mais falados desse conceito, tão dado a equívocos, que é o slow cinema.

