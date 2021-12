Em 2022, Portugal terá de começar a restituir artefactos às ex-colónias. “Não há volta a dar”

Se a pandemia não ficar controlada, 2022 vai ser mais um ano desastroso para a Cultura, diz a artista Ângela Ferreira, preocupada pelo facto de os investimentos previstos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) passarem ao lado da necessidade de apoiar a criação artística. “Se não houver conteúdos, os museus não existem”, critica. Pioneira no movimento que insiste em chamar as questões do colonialismo português às artes visuais, diz-se segura de que a restituição dos artefactos e objectos retirados aos países africanos durante o colonialismo marcará inapelavelmente a agenda cultural em 2022. “Não há como andar para trás”, avisa, numa entrevista feita dias antes de ter estalado a contestação ao processo de selecção do artista que vai representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza.