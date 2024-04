Desde os gregos que se desconfia das sombras. Enganosas e menos reais do que aquilo de que são sombra, havia que as largar como quem sai da obscuridade de uma caverna. Essa era a lição de Platão – subir até à luz do dia. Se a luz é metáfora do conhecimento e a iluminação das coisas a sua tarefa, a sombra desde cedo representou a falta de ser e de saber.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt