Secretária de Estado da Cultura vem do Museu Machado de Castro

A nova secretária de Estado da Cultura é Maria de Lurdes Craveiro, professora associada com agregação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) e actual directora do Museu Nacional de Machado de Castro, na mesma cidade, funções que assumiu em 2021.

Doutorada em História da Arte pela FLUC com a tese O Renascimento em Coimbra. Modelos e Programas Arquitectónicos, tem desenvolvido e acompanhado diversas intervenções na área do património, e é desde 2007 a investigadora responsável pelo grupo de investigação Estudos Multidisciplinares em Arte, integrado no Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto.

Autora de uma vasta bibliografia científica, publicada em Portugal, mas também noutros países europeus, bem como no Brasil e nos Estados Unidos, tem-se interessado pela arte e arquitectura entre os séculos XV a XVIII, mas os seus estudos abrangem problemas de revisão conceptual em História da Arte e questões relacionadas com o património cultural.

Mais do que a sua experiência no Museu Machado de Castro, será justamente o seu currículo no sector do património que poderá complementar mais eficazmente o perfil da própria ministra, Dalila Rodrigues, com larga experiência de direcção de museus e monumentos.