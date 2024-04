Fala do homem renascido, ou António Gedeão cantado pelo neto António Norton

Quando António Gedeão morreu, António Norton tinha 15 anos. Para ele, era em primeiro lugar o seu avô, embora o soubesse já poeta e também professor. Não se chamava António Gedeão, pseudónimo que escolheu para assinar a sua poesia, que muitos conheceram em primeiro lugar através de canções (Pedra filosofal, Fala do homem nascido, Poema da malta das naus, Calçada de Carriche, Lágrima de Preta, Desencontro, etc.), enquanto outros o conheceriam pelo seu verdadeiro nome, Rómulo de Carvalho (1906-1997), como professor e autor de compêndios escolares pelos quais estudaram. Mas foi a poesia que o eternizou e é ela que o traz agora de novo à ribalta pela mão do seu neto, António Norton, que gravou um disco com dez canções, cinco das quais com poemas seus e outras cinco com poemas do avô. Chega esta sexta-feira às plataformas digitais e também em CD.

