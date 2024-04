A queda do império canadiano

O nome do canadiano Denys Arcand não será inteiramente desconhecido dos cinéfilos portugueses: é o caso raríssimo de um cineasta da província francófona do Quebeque a ter estreia mais ou menos regular entre nós, em grande parte motivada pelo êxito, nos idos dos anos 1980, de O Declínio do Império Americano (1986). O título desse filme, contudo, poderia ser aplicado ao progressivo declínio da carreira do hoje octogenário cineasta, com a evolução da sua verve satírica a ser sinalizada nos títulos dos seus filmes posteriores: As Invasões Bárbaras, A Era dos Ignorantes, A Queda do Império Americano…

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt