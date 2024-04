O Passarinho da Ribeira recupera as cores e os sons da Ribeira portuense

Filme de Augusto Fraga tem uma cópia nova, digitalizada pela Cinemateca no âmbito do projecto FILMar. A estreia acontece esta sexta-feira, junto aos locais da rodagem, na Ribeira, no Porto.

O Passarinho da Ribeira (1959), de Augusto Fraga, é um título menor na cinematografia portuguesa, de um cineasta que também não deixou rasto na sua história. Mas, realizado no final da década de 50, e estreado em Fevereiro de 1960, cerca de um ano depois de A Costureirinha da Sé (Manuel Guimarães, 1958), regista, com este último, o esforço da indústria cinematográfica nacional de inscrever a cidade do Porto, e os seus lugares mais típicos, no ideário e na paisagem que o Estado Novo quis consagrar para o país e que teve o seu ponto alto com as comédias populares alfacinhas da década de 40.