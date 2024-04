Homem Macaco: passagem para a Índia

“Gostas do John Wick? Tenho aqui a pistola do filme”, diz um armeiro no “primeiro acto” de Homem Macaco, estreia na realização do actor indo-britânico Dev Patel (Quem Quer Ser Bilionário?, O Exótico Hotel Marigold, A Lenda do Cavaleiro Verde). Piscadela de olho assumida, diga-se desde já, porque Patel parece ter perfeita consciência de que esta sua história de vingança sangrenta vai forçosamente ser comparada à série de filmes protagonizada por Keanu Reeves. Ou não contasse Homem Macaco a história de um homem disposto a tudo para concretizar a sua vingança da alta sociedade corrupta.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt