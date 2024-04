Fado Alexandrino no teatro ou uma nova língua para falar de guerra e de democracia

“Uma coisa um bocadinho à doido”, uma vontade muito pessoal, “uma missão” enquanto director artístico de um teatro como o São João. Resumindo, são estas as principais razões apontadas por Nuno Cardoso para adaptar ao teatro o romance Fado Alexandrino, livro de António Lobo Antunes publicado pela Dom Quixote em 1983, uma polifonia composta por quatro figuras centrais, ex-combatentes na guerra colonial, a que acresce mais uma. No palco, esse quinto elemento limita-se a ouvir. No texto original, assume de forma bastante discreta o papel de narrador ou filtro pelo qual passam as histórias dos outros, deixando passar percepções e um pouco da sua história. Ele é o capitão. Os outros são um tenente-coronel, um alferes — a quem a sogra há-de perguntar “como era aquilo lá em África” e a quem ele responde, com desdém, “mais ou menos como aqui” —, um oficial de transmissões e um soldado. Através deles cruzam-se três tempos: o da guerra, o do regresso, e o presente do livro, o ano de 1982, uma década depois de voltarem de Moçambique.

