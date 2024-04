JP Simões a cantar José Mário Branco com poesia e teatro em carne viva

O título não tem nada de interpretativo, é literal. JP Simões canta José Mário Branco é um disco onde oito canções de várias épocas ganham nova vida na voz de alguém que quis respeitá-las ao máximo, mas trazendo-as para o seu próprio universo. Onde aquela voz, e o seu profundo sentir, entraram cedo, com uma canção que se tornou inesquecível para muitos: Inquietação. “Lembro-me de ouvir essa música na rádio, com os meus avós, em 1982”, diz JP Simões ao Ípsilon. “E apesar de só ter 12 anos, fiquei fascinado, a música tocou-me profundamente e durante anos ficou-me no ouvido. Depois, nos anos todos da adolescência, com Joy Division e outros, durante muito tempo deixei de me lembrar dela, mas a verdade é que essa música ficou para sempre na minha cabeça.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt