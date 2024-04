G.O.L.P., o espectáculo português-chileno do nosso descontentamento

O Teatro Experimental do Porto e o Teatro La María juntam-se pela segunda vez com uma peça “fruto deste tempo confuso e aziado”. No Rivoli, entre esta quinta-feira e sábado.

As efemérides voltam a unir o Teatro Experimental do Porto (TEP) e a companhia chilena Teatro La María. Em 2021, juntaram-se para apresentar Estreito/Estrecho, espectáculo em que desmontaram a figura de Fernão de Magalhães, e respectiva empreitada colonialista, a propósito dos 500 anos da circum-navegação. Agora, o gatilho foi duplo: do lado de cá, os 50 anos do 25 de Abril, que libertou Portugal da ditadura; do lado de lá, os 50 anos do golpe de Estado contra o regime democrático de Salvador Allende, que mergulhou o Chile numa ditadura liderada por Augusto Pinochet.