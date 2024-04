20 Dias em Mariupol: a morte de uma cidade

Não vale a pena negar a evidência: qualquer que fosse a concorrência, o Óscar de Melhor Documentário em 2024 iria sempre para 20 Dias em Mariupol, do jornalista ucraniano Mstyslav Chernov – por ser a Ucrânia, por ser Hollywood. O seu prémio pode, assim, vir directamente do “activismo performativo” que tantas vezes norteia as escolhas e os galardões da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas americana — tanto mais que o destinatário original do filme nunca foi a sala de cinema, sendo uma produção do serviço público de televisão americano PBS (e é também no pequeno ecrã que o vamos descobrir em Portugal, no canal TVCine e depois no serviço TVCine Plus, a partir desta sexta-feira). Mas há em 20 Dias em Mariupol algo de singular, que transcende essas gavetas simplistas em que muitas vezes colocamos as coisas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt