Portugal já tem mais cinco estrelas Michelin, incluindo uma vegetariana para Avillez

Cumpriu-se a aposta: José Avillez soma mais uma estrela ao seu cardápio e faz história nas estrelas Michelin para Portugal. O Encanto é o primeiro restaurante exclusivamente vegetariano a conquistar a distinção do célebre Guia – a gala de atribuição das estrelas Michelin para a Península Ibérica está a decorrer esta noite no Palácio El Greco em Toledo, Espanha.

O chef português torna-se também o primeiro a surgir com dois restaurantes na lista de ouro que tanta tinta faz correr pelo mundo, já que o Belcanto continua de pedra e cal com duas estrelas.

Assinale-se que Avillez conquistou em Junho uma estrela mais viajada: a sua Tasca no Dubai, aberta há três anos no hotel Mandarin Oriental Jumeira, foi distinguida com a estrelinha.

O restaurante vegetariano Encanto, também o chef José Diogo, abriu em Março, no Largo de São Carlos, em Lisboa, no espaço que originalmente era o do Belcanto. No menu vegetariano do restaurante, o chef explora caminhos novos na sua cozinha e dá a conhecer um “mundo vegetal encantado”, escrevia Alexandra Prado Coelho na Fugas, aquando da abertura.

Foto Euskalduna, pelo chef Vasco Coelho Santos chega à Michelin nelson garrido

Além do Encanto, em Lisboa dois restaurantes de gastronomia japonesa recebem estrelas: Kabuki, do Ritz, pelo chef Andrés Pereda, e o Kanazawa de Paulo Morais.

No Porto estão já confirmadas estrela para o Euskalduna Studio de Vasco Coelho dos Santos e Le Monument, pelo chef Julien Montbabut.

Grande novidade para 2023: a apresentação dos novos guias para a península Ibérica deixa de ser uma união Portugal - Espanha, como tradicionalmente acontece, passando a realizar-se uma gala em cada país.