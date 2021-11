A nova temporada da Mesa de Lemos: a natureza dá e Diogo Rocha deixa-se levar por ela

Se há chefs que se podem orgulhar de trabalhar em contacto directo com a natureza, Diogo Rocha é um deles. Em plena Quinta de Lemos, na localidade de Silgueiros, Viseu, rodeado por vinhedo e árvores, não lhe faltam paisagens onde se inspirar. Tanto mais porque o cenário lhe entra pelos olhos dentro – o restaurante conta uma parede de vidro, que permite um contacto permanente com a paisagem. Entende-se, assim, a razão pela qual Diogo Rocha se refere à natureza não só como fonte de inspiração, mas também como uma força superior. “É a natureza que impõe os produtos com que trabalhamos”, realça o chef do Mesa de Lemos, detentor de uma estrela Michelin, e que acaba de apresentar a sua nova carta. Um menu de degustação feito, claro está, à medida da natureza e daquilo que a terra (e o mar) dá.