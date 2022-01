Kabuki no Ritz: o encontro do Japão com o Mediterrâneo acontece agora em Lisboa

O grupo espanhol Kabuki acaba de abrir um restaurante, com três espaços distintos, nas Galerias do hotel Ritz. Um bar com cocktails e pratos ligeiros, uma sala principal com 72 lugares e outra mais intimista na qual se prometem experiências especiais, a começar por um menu em torno do atum.

Foram necessários cinco anos de negociações, mas finalmente as portas do Kabuki Lisboa abriram nas Galerias Ritz, parte do Hotel Ritz Four Seasons, com entrada pela Rua Castilho. Os responsáveis espanhóis do Kabuki – o famoso restaurante do chef Ricardo Sanz que inaugurou em Madrid no início dos anos 2000 o conceito de cozinha de fusão entre sabores e técnicas japoneses e mediterrânicos, com o qual conquistou uma estrela Michelin – ainda viram outros locais, mas as Galerias Ritz conquistaram-nos no primeiro instante. Tinha que ser ali.