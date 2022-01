Prémios Mesa Marcada: João Rodrigues imbatível, Rodrigo Castelo brilha e é o Destaque do Ano

O site de gastronomia Mesa Marcada anunciou o top 10 dos chefs e dos restaurantes do ano de 2021 e os prémios especiais, com novidades. O Velho Eurico volta a conquistar o prémio Mesa Diária.

Pelo sexto ano consecutivo, João Rodrigues e o seu restaurante, Feitoria, no hotel Altis Belém, em Lisboa, ficaram em primeiro lugar nos prémios do site de gastronomia Mesa Marcada, cuja 13.ª edição aconteceu esta quarta-feira, em versão virtual, transmitida em streaming no You Tube e no site, tal como tinha acontecido em 2021.

O número dois do Top 10 Chefes 2021 também não sofreu alterações: António Galapito, do Prado, em Lisboa, volta a ocupar a segunda posição (que conquistara no ano passado pela primeira vez), tal como o seu restaurante. No terceiro lugar, a seguir ao Prado, surge, sem alteração relativamente ao ano passado, o Ocean, chefiado por Hans Neuner (3.º lugar no top dos chefs), no Vila Vita Parc, em Porches, Algarve.

Se os três primeiros lugares do pódio não mudaram, há outras novidades na restante lista e também nos prémios especiais. Vale a pena sublinhar a subida de trinta lugares na lista de Rodrigo Castelo que, com o novo posicionamento do seu restaurante Ó Balcão, em Santarém, passou do 42.º lugar para o 12.º, conquistando por isso o Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano.

Uma subida igualmente espectacular foi a de Lucas Azevedo, da Barra de Sushi do Praia no Parque, em Lisboa, que arrebatou o Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano por ter passado do 24.º lugar nos tops dos chefs para os 12.º. Dos projectos mais recentes, que abriram portas no difícil ano de 2021, o melhor classificado (17.º lugar) foi o SEM, de Lara Espírito Santo e George Mcleod, que aposta no desperdício zero, e que recebeu o Prémio Especial Graham’s Restaurante Novo do Ano.

No top 10, é de referir ainda a entrada de João Ricardo Alves, do Arkhe, em Lisboa, que subiu seis lugares e entrou para a 10.ª posição, tendo o seu restaurante vegetariano subido três lugares, encontrando-se agora no 6.º da lista.

Para além dos dois tops principais, o Mesa Marcada – site da responsabilidade de Miguel Pires (colaborador da Fugas) e de Duarte Galvão – quer valorizar restaurantes que representem uma oferta mais acessível e para o dia-a-dia, e que são distinguidos com o Prémio Especial César Castro Mesa Diária – em 2021 o vencedor foi O Velho Eurico, em Lisboa, que já tinha ganho no ano passado. Os outros dois finalistas deste prémio foram o Prado Mercearia e o Tati, ambos também lisboetas.

Uma novidade nesta edição é a criação do Prémio Especial Bom Sucesso Loja Gastronómica de 2021 – a vencedora foi a Comida Independente, que ficou à frente da Isco – Pão e Vinho e das padarias The Millstone Sourdough e Gleba, todas em Lisboa.

Outro prémio novo é o do Restaurante Clássico do Ano que contempla apenas casas com mais de 25 anos e que foi para a Adega de São Nicolau, no Porto. Foi igualmente para o Porto o terceiro prémio novidade, o do Empresário de Restauração do Ano: Vasco Coelho Santos, do grupo Euskalduna.

Valorizar o trabalho dos chefes de pastelaria é o objectivo de outro dos prémios Mesa Marcada: Carlos Fernandes do Hotel Azor, em Ponta Delgada, foi o vencedor do Prémio Especial Chefe de Pastelaria, que é atribuído maioritariamente por profissionais de pastelaria, aos quais se juntam alguns clientes e jornalistas, num total de 28 votantes.

Os prémios Mesa Marcada incluem ainda o Prémio Especial Sustentabilidade Studioneves, anunciado antecipadamente, e que foi para o Craveiral Farm Table, que tem à frente o chef Alexandre Silva; o Prémio Maria José Macedo – Produtor do Ano, que foi para as Farinhas Paulino Horta, de Alenquer; o Prémio Especial Cutipol Carreira, que distinguiu o chef Miguel Castro e Silva; o Prémio S. Pellegrino/Acqua Panna Escanção do Ano, conquistado por Nádia Desidério do Belcanto; e o Prémio Quinta dos Carvalhais Serviço de Sala, dado ao Arkhe, que tem como responsável de sala e escanção Alejandro Chavarro.

Na edição de 2021 participaram 237 votantes, o que representa um aumento de 27 face à edição anterior e que constitui, segundo a organização, “a maior participação de sempre”. Votam jornalistas, bloggers, gastrónomos, chefs de cozinha e outras profissões ligadas à gastronomia e restauração. Os organizadores destacam também que as alterações no universo de votantes (com saídas, regressos e novas aquisições) fizeram com que “o peso da grande Lisboa descesse de 69% para 63%).