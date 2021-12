Miguel Castro e Silva, “respeitado por todos os cozinheiros e mestre da maioria”, recebe prémio Carreira do Mesa Marcada

A cerimónia (digital) em que serão revelados os prémios Mesa Marcada, já em 13.ª edição, está agendada para 12 de Janeiro mas, em jeito de amuse-bouche, o site de gastronomia de Miguel Pires e de Duarte Calvão avançou já o vencedor do Prémio Cutipol Carreira: Miguel Castro e Silva, “o mais votado pelo painel de 22 chefs de cozinha”, “respeitado por todos os cozinheiros e mestre da maioria”.

O chef, que, como se resume na apresentação do prémio, “começou na cozinha apenas para ganhar dinheiro extra durante os estudos”, abriu em 1992 o primeiro restaurante —​ Quinta dos Vales, na Maia —​​ e, desde então, tem deixado marca em muitas mais casas e influenciado gerações de profissionais.

Nascido no Porto, é considerado um dos “pioneiros da renovação da cozinha portuguesa” e, quase a completar 30 anos de carreira (em 2022), é actualmente consultor da exportadora de vinho Gran Cruz, “com a qual neste momento lidera três restaurantes: Casario, na Gran Cruz House, na Ribeira; DeCastro Gaia, no Espaço Porto Cruz; e Cantina de Ventozelo, no hotel homónimo no Douro”.

No seu currículo, incluem-se ainda o seu Restaurante do Miguel e Bull & Bear, no Porto; De Castro Elias, Largo, De Castro Flores, Less e Lumni, em Lisboa. Teve mão para temperar bem os seus restaurantes com algumas novidades que hoje em dia se tornaram mais correntes: jantares com harmonizações de vinhos, a comida de partilha, “popularizou o uso do sous vide na cozinha”, foi “um dos primeiros chefs em Portugal a cozinhar em vácuo a baixas temperaturas”. Não em vão, além de vários livros publicados e prémios recebidos, tem “três receitas no famoso Larousse Gastronomique”.

O painel de jurados que decidiu a distinção é composto por chefs de cozinha que, “em seu nome ou do restaurante, integraram o top 10 ou venceram um dos prémios especiais do Mesa Marcada dos últimos cinco anos”. Em edições anteriores, o prémio Carreira foi entregue a profissionais como Vítor Sobral, Joachim Koerper e Dieter Koschina.

Os restantes prémios serão revelados a 12 de Janeiro a partir das 17h30 no site Mesa Marcada, destacando-se Os 10 Restaurantes e 10 Chefes Preferidos do Mesa Marcada, votados por um painel que, este ano, já atinge os 237 jurados, entre chefs, responsáveis por restaurantes, jornalistas, críticos, bloggers e gastrónomos.