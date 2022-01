Alexandre Silva, fogo, criatividade e sustentabilidade. Um chef à procura de respostas

Com o Craveiral Farmhouse, na costa alentejana, Alexandre Silva acaba de receber o Prémio Especial Studioneves Sustentabilidade 2021 do site Mesa Marcada. Para o Loco (uma estrela Michelin) e o Fogo, ambos em Lisboa, está com ideias novas. Por trás da aparência calma de Alexandre Silva há uma cabeça que questiona permanentemente a forma de fazer as coisas. Vamos perguntar-lhe o que é que neste momento o inquieta e o faz crescer.