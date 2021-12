O chá de Nina e Dirk inspira-se no Japão mas cresce no Minho

Começou há dez anos a aventura de cultivar a planta do chá no Norte de Portugal. Hoje já há Chá Camélia nascido dessas plantas das quais Nina Gruntkowski e Dirk Niepoort falam com enorme orgulho. Nesta conversa sobre o que é chá, como se deve preparar e o que o aproxima do vinho, Nina mostra-nos ainda a beleza que é uma infusão com as flores da camellia sinensis.