Paulina Chiziane no Encontro de Leituras de Dezembro. Clube de leitura faz um ano

No primeiro aniversário do Encontro de Leituras, a convidada é a Prémio Camões 2021: Paulina Chiziane. A escritora moçambicana conversará sobre o romance Niketche – Uma história de poligamia. A sessão decorrerá no Zoom, como habitualmente, e tem a ID 912 9667 0245 e a senha de acesso 547272.