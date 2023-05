Sánchez antecipa legislativas depois de derrota nas eleições regionais

O primeiro-ministro, espanhol, Pedro Sánchez, assumiu a responsabilidade da derrota dos socialistas nas eleições regionais de domingo e decidiu antecipar as legislativas. Inicialmente previstas para Dezembro, as eleições que o PP espera que venham confirmar o "fim da sanchismo" e selar a mudança de ciclo vão agora realizar-se a 23 de Julho.

“Assumo os resultados na primeira pessoa e acredito que é necessário dar uma resposta. Muitos presidentes com gestões impecáveis deixaram de o ser”, afirmou o chefe do Governo de coligação PSOE-Unidas Podemos. “Tudo isto aconselha uma clarificação por parte dos espanhóis sobre as forças políticas que devem liderar esta fase”, considerou. “É melhor que os espanhóis tomem a palavra para definir o rumo político do país.”

Antes de a direita conseguir reagir à decisão, anunciada numa curta intervenção no Palácio da Moncloa, chegaram os comentários dos parceiros de Governo. A segunda vice-presidente de Sánchez e líder do recém-formado partido Sumar, Yolanda Díaz considerou que “a mensagem recebida foi muito clara: é preciso fazer as coisas de outra maneira. “Frente à Espanha negra de [Alberto Núnez] Feijóo [líder do PP] saíamos para vencer. As pessoas estão à nossa espera”, escreveu no Twitter.

O primeiro comentário dos conservadores surgiu na mesma rede social e foi do presidente da câmara municipal de Madrid, que obteve uma maioria absoluta. “Vamos completar o trabalho”, assegurou José Luiz Martínez Almeida, numa mensagem em que partilha um vídeo do seu discurso de vitória, no domingo à noite, na varanda da sede do PP e ao lado de Feijóo. “A cara de presidente do Governo com que está a ficar este à minha direita”, diz ao líder do seu partido.

“Sánchez, habituado a decisões arriscadas, optou pela mais perigosa de todas, mas também a única que ninguém esperava na noite eleitora”, analisa o jornalista Carlos E. Cué no site do diário El País. O objectivo, explica, é “colocar os eleitores, sobretudo os progressistas, na posição de terem de decidir quase de imediato se querem consolidar o resultado das eleições regionais e municipais, que entregam quase todo o poder ao PP e ao [partido de extrema-direita] Vox, e se permitem que isso chegue também à Moncloa, ou se se mobilizam para o evitar”.