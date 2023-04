Yolanda Díaz: a estrela vermelha da política espanhola

A 15 de Março de 2021, o então líder da esquerda à esquerda dos socialistas do PSOE, Pablo Iglesias, apareceu em vídeo para um duplo anúncio: a sua saída do Governo e uma candidatura às eleições regionais na Comunidade de Madrid. Era o fim de uma liderança que converteu o Podemos num projecto político fulgurante, mas que também o desgastou ao ponto de criar uma necessidade premente de mudança — de caras e de rumo. Naquele dia, com a saída da coligação no poder, Iglesias empurrava para número dois do executivo de Espanha a galega Yolanda Díaz, responsável pela pasta do Trabalho: “Creio que digo algo que milhões de pessoas de esquerda em Espanha sentem: Yolanda Díaz pode ser a próxima presidente do Governo de Espanha.”

