Municipais espanholas: sete ex-etarras condenados por crimes de sangue renunciam a ser vereadores

As candidaturas de condenados por crimes cometidos quando integravam a organização separatista ETA nas listas do Bildu tem dominado a campanha, servindo ao PP para atacar o Governo de Pedro Sánchez.

Desde o arranque da campanha para as eleições municipais e autonómicas de 28 de Maio em Espanha, na sexta-feira, o líder da oposição de direita, Alberto Núñez Feijóo iniciou todos os dias com ataques ao PSOE por ter aprovado leis com o apoio dos independentistas bascos Euskal Herria Bildu, incluindo o orçamento. O facto de este partido ter incluído nas suas listas 44 pessoas condenadas por ligações à ETA ameaçava tornar-se tema quase único de campanha, tanto por parte do Partido Popular como do Vox (extrema-direita). Esta terça-feira, os ex-etarras condenados por crimes de sangue que eram candidatos anunciaram que renunciam a ser vereadores para “contribuir para a paz e a convivência”.