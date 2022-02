“Encurralado” pelo Vox, o PP arrisca-se a esperar demasiado para reagir

Pablo Casado tinha sonhado com umas eleições que provariam a apregoada “mudança de ciclo político” em Espanha e assinalariam o início da sua marcha triunfante a caminho da vitória nas legislativas, previstas para o final de 2023. Contados os votos em Castela e Leão, e com o Partido Popular a precisar do Vox – ou, em alternativa, do PSOE – para ter maioria, a direcção nacional começou por defender que é melhor uma minoria instável do que um pacto com a extrema-direita. Por convicção ou desespero (defender o contrário significa admitir o fracasso da sua estratégia), esta intenção não é realista e a extrema-direita já se vê como parte do seu primeiro governo autonómico.