“Crispado debate nacional” não afecta o tradicional bipartidismo na Extremadura

A Estremadura é a única das comunidades transfronteiriças com Portugal que este domingo vai a votos para eleger um novo parlamento regional. O oliventino Guillermo Fernández Vara, do PSOE, deverá ser reeleito, mas os sinais de descontentamento com os socialistas são mais visíveis. As similitudes com o Alentejo são por demais evidentes, numa região onde só a fronteira e a língua podem separar aquilo que até politicamente tem semelhanças.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt