Pacto em Castela e Leão confirma entrada da extrema-direita no seu primeiro governo em Espanha

Acordo é “perfeitamente legítimo”, defende futuro líder do Partido Popular, enquanto o actual presidente dos conservadores se desmarca da coligação assinada com o Vox. Marca do partido extremista visível nos “eixos de governo”.

O Partido Popular passou semanas a dizer que ia governar sozinho em Castela e Leão, mas a realidade dos resultados eleitorais e as exigências do Vox acabaram por conduzir ao desenlace esperado: o partido de extrema-direita vai entrar no seu primeiro governo autonómico em Espanha, tendo garantido uma vice-presidência, três conselharias (equivalente a ministérios) e a presidência da assembleia regional. Alberto Núñez Feijóo, que em menos de um mês terá substituído Pablo Casado na liderança do PP, defendeu que o pacto, duramente criticado por PSOE, Unidas Podemos e Cidadãos, é “perfeitamente legítimo”.