Sondagens dão o Partido Popular como o grande vencedor das eleições regionais em Espanha

As primeiras sondagens conhecidas dão uma vitória em toda a linha ao Partido Popular (PP), de centro-direita, nas eleições municipais e regionais deste domingo em Espanha.

Os primeiros dados fazem já soar os alertas aos socialistas do PSOE, que vão partir fragilizados na corrida às eleições gerais do final do ano. O clima de festa na Calle Genova de Madrid, sede dos populares, é já evidente. Apesar da “prudência” dos responsáveis do PP, já se ouve que “esta noite é para ganhar claramente”.

Olhando para os resultados apresentados pela televisão pública de Espanha (TVE), assiste-se a uma vitória em toda a linha do PP, ainda que possa depender do Vox, de extrema-direita, para formar maiorias.

Em Aragão, PP e Vox já teriam deputados regionais suficientes para a maioria absoluta, assim como na Comunidade Valenciana, governada actualmente por uma coligação de esquerda.

Castela-La Mancha está no limbo entre a maioria absoluta dos socialistas e uma derrota nas eleições. O PSOE, que governa actualmente a região, será o único partido de esquerda a eleger e está a um deputado regional de ganhar ou perder as eleições, algo que está no intervalo da margem de erro.

Em Madrid, o “furacão Ayuso” arrebatou uma maioria absoluta na presidência da Comunidade de Madrid e na câmara municipal, Martínez-Almeida, tem boas indicações que pode repetir o mesmo feito.

Em Barcelona, as sondagens dão um empate técnico entre os Comuns, da actual presidente, Ada Colau, e os socialistas, ficando a cidade catalã de calculadora na mão nas próximas horas.

A derrota mais custosa deverá surgir em Sevilha, onde um acordo entre o PP e o Vox permitirá afastar os socialistas do poder da sua maior cidade.

As expectativas eram muitas entre os militantes do Partido Popular e a dimensão da vitória parece corresponder. O objectivo era ganhar em votos e conquistar regiões e municípios aos socialistas. O ponto de partida baixo parece ter ajudado a cumprir o objectivo, mas a capacidade de mobilização eleitoral parece evidente face aos primeiros números.