Açordas, vinho à heavy metal e notas de Sakamoto

Como relaxar

Começamos por abrir as portas do "primeiro hotel de construção passiva em Portugal". Traduzindo por miúdos a lengalenga debitada aos hóspedes, a ideia é utilizar o mínimo de recursos possíveis, usando a própria arquitectura para reduzir o impacto da construção.

O conceito é materializado no JAM Lisboa, lugar cheio de arte, com a canalização à mostra e boas vistas para o Tejo.

Da frente ribeirinha para os lugares cimeiros no que toca a Hábitos de Férias de Luxo, saiba que, de acordo com o estudo da Condé Nast Johansens, Portugal é o sexto destino mais desejado pelos turistas deste segmento.

Por onde andar

Acompanhamos Luís J. Santos numa escapadela pela região italiana da Toscana. No mapa onde todos os caminhos se inclinam para Pisa (e para a sua torre), vale a pena atestar ainda a fortaleza de charme que é Lucca.

Por cá, é Mara Gonçalves quem nos guia o passeio, emoldurado pela serra algarvia, entre Alte e o Ameixial.

Nos palcos, fazemos a festa ao Dia Mundial do Teatro, ao Festival Política, à fotografia de Nicolas Floc’h e à obra da icónica artista japonesa Yayoi Kusama (uma das dicas da semana).

O que comer

Lojas, ateliês, um museu e um pequeno hotel. Ao cardápio da Dior junta-se agora um restaurante à medida.

Com uma cozinha feita de "alta-costura instagramável", o Monsieur Dior, em Paris, cose-se com linhas certas de rigor, detalhe e autenticidade, num menu que vai dos pratos mais leves aos mais representativos da tradição francesa, sem deixar para trás a tosta mista.

Para mesas mais modestas, mas não menos saborosas, temos ainda o Congresso das Açordas em Portel, um roteiro gastronómico com sabor a mar, a Feira do Queijo de Borba e a Bola Doce de Miranda do Douro.

O que beber

O que têm em comum a romena Anca Poiana e o vocalista dos Iron Maiden? Vinho.

Esclareçamos os pontos: a primeira transformou um projecto familiar numa das marcas mais premiadas da região do Tejo; o segundo fez uma parceria com a Van Zeller Wine Collection para lançar um tinto do Douro com um rótulo cheio de heavy metal.

Na banca de provas temos "um vinho de grande expressão aromática e muito rico, intenso e vibrante", palavras de José Augusto Moreira.

O que ver

Poucos meses antes da sua morte, Ryuichi Sakamoto gravou um concerto onde tocou a solo 20 das peças mais distintivas dos seus 50 anos de carreira. Dessa derradeira performance resultou Opus, um filme-concerto realizado pelo seu filho Neo Sora, que agora chega aos cinemas.

À tela vão também os ciclos Se o Cinema é uma Arma e For Ever Godard.

Na televisão, sintonizamos o Erro 404 que dá mais uma vida a Inês Aires Pereira e a ficção científica d’O Problema dos 3 Corpos.

O que ler

Filhos de pais receosos e superprotectores, os jovens de hoje são produto de uma mudança radical na cultura da infância, "formando as suas identidades no universo pouco regulamentado e mal compreendido das redes sociais". É com estas linhas que se apresenta The Anxious Generation, livro de Jonathan Haidt sobre a chamada Geração Z.

De Margarida Gaspar de Matos vem A Arte de Saber Escolher: Guia para uma outra versão de nós mesmos, sobre a descoberta da felicidade nas pequenas coisas. Uma Brancura Luminosa de Jon Fosse, Na Terra dos Outros de Manuel Abrantes e mais umas novidades completam a estante.

Para as crianças fica um livro para aproveitar a natureza e dar as boas-vindas à Primavera.

Relaxe também por aqui