Neo Sora filmou Opus para preservar o mistério do pai, Ryuichi Sakamoto

Aquele movimento já vinha de longe. Desde há cerca de duas décadas que a sua música se encaminhava para uma ideia de depuração. Depuração de camadas sonoras, de adiposidades, de qualquer ruído que se intrometesse no centro emocional da música. Ryuichi Sakamoto queria escutar as ressonâncias, queria menos notas e mais espaço para que elas vibrassem no ar. De resto, desde o final da primeira década do século XXI que vinha reenquadrando nesse sentido vários temas da sua obra, através da série Playing the Piano, inaugurada em 2009.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt