Morreu o músico e compositor japonês Ryuichi Sakamoto

O último concerto foi-nos oferecido em Dezembro, em streaming, colagem de interpretações de vários temas da sua discografia que foi registando nos intervalos permitidos pela batalha contra um cancro em fase terminal. O último álbum, 12, chegou em Janeiro, reflexão sobre o maravilhamento perante a vida traduzido em som. Três meses depois, a notícia chegou com a publicação, este domingo, de um post na sua conta de Twitter. Nela, lê-se simplesmente: "Janeiro 17 1952 - Março 28 2023". A notícia foi confirmada à imprensa japonesa por representantes do músico.

Nascido em Tóquio, filho de um editor livreiro, desde cedo manifestou vivo interesse em música, estudando composição a partir dos 10 anos de idade. Os seus primeiros fascínios, os sons pop dos Beatles e o impressionismo de Debussy, não seriam, porém, facilmente identificáveis na música que primeiro o fez notado.

Nos Yellow Magic Orchestra, trio que co-fundou em 1978, assinou música electrónica, ambientada em contexto pop, que se revelaria tremendamente influente. É esse o ponto inicial do seu legado, mas seria o percurso a solo, quer na continuada exploração das potencialidades da electrónica, quer nas bandas sonoras que assinou, com destaque para Feliz Natal, Mr. Lawrence, onde também foi actor, ao lado do protagonista David Bowie, que o tornaria um músico reverenciado mundo fora.