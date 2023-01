As notas pingadas com que Ryuichi Sakamoto se passeia pelo fim

Numa das suas raras entrevistas dos últimos anos, Ryuichi Sakamoto recordava, por alturas do lançamento de async (2017), o momento dez anos antes quando, ao tocar alguns concertos em Londres, foi questionado pelo seu amigo compositor Dai Fujikura sobre o porquê de ter começado a interpretar as suas peças com um andamento mais lento. “Ele conhecia toda a música que eu tinha feito no passado”, contou Sakamoto ao site The Creative Independent. “Cresceu com a minha música. Conhece-a melhor do que eu.” Mais do que perguntar, descrevia Sakamoto, Fujikura queixava-se dessa opção.