No primeiro restaurante da Dior, a cozinha torna-se alta-costura instagramável

Há mais em comum entre a moda e a gastronomia do que se possa pensar, defende Jean Imbert, o chef do Monsieur Dior, na boutique 30 Montaigne em Paris, onde a maison nasceu em 1947.

“O que é aquilo que estão a comer na mesa ao lado? Quero igual”, pede a vizinha, enquanto nos sorri timidamente. Feito o pedido, levanta-se, agarra na mala e vai explorar a boutique 30 Montaigne, com o telemóvel em riste. Só regressa quando a comida já está na mesa, para captar o enquadramento para as redes sociais e provar relutantemente cada um dos pratos. Um restaurante de moda vive da imagem, mas aqui, no Monsieur Dior, em Paris, prometem que não se resume a isso. “Precisa de ser lindo, bonito e bom, mas nunca vou criar um prato só com isso em mente”, reflecte o chef Jean Imbert.