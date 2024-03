Em Pisa, todos se inclinam para a torre

“Levanta mais! Direita, direita!”, “Agora empurra para cima!”, “Isso, o pé mais esticado!”. As directivas multiplicam-se nas mais diversas línguas para que saia a fotografia perfeita com as mais estonteantes tentativas de fingir segurar a torre inclinada mais célebre do mundo. Sim, é um passatempo obrigatório para todos os visitantes desta Piazza dei Miracoli e um espectáculo em si mesmo. Ninguém resiste. “E já foram à torre?”, pergunto a um jovem casal espanhol. “Ah, não, é caro [20 euros] e já me disseram que nem vale a pena, viemos para a foto”, sorriem Eva e Javier.

