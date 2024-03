O Congresso das Açordas saboreia-se por 15 dias no Alentejo

A edição deste ano do Congresso das Açordas, em Portel, no distrito de Évora, que começa na sexta-feira, vai aliar os debates acerca deste prato característico da região e uma quinzena gastronómica em 15 restaurantes do concelho.

Trata-se um novo formato que procura fazer com que o evento "deixe de ser só num fim de semana e num local" para, em vez disso, o "estender por mais dias e por todo o concelho", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Portel, José Manuel Grilo.

Organizado por este município alentejano, com o apoio de várias entidades, o certame, que cumpre este ano a 16.ª edição, passa a designar-se Quinzena Gastronómica - Congresso das Açordas e vai decorrer até ao dia 7 de Abril.

Este ano, realçou o autarca, a vertente gastronómica realiza-se em 15 restaurantes, ao contrário do que acontecia nas anteriores edições, que se "cingia a quatro refeições" servidas pela restauração "no interior de uma tenda" instalada junto ao terminal rodoviário.

"Além de já termos dificuldade em encontrar restaurantes para estarem no evento, também entendemos que se deveria estender a possibilidade a todos os restaurantes do concelho para divulgarem as açordas e envolvermos a comunidade e as freguesias", vincou.

Segundo o presidente do município, os restaurantes aderentes comprometem-se a ter nas suas ementas, pelo menos, uma açorda, durante o período em que decorre o evento.

José Manuel Grilo salientou que o Congresso das Açordas vai manter no programa "as sessões relacionadas com a gastronomia, produtos regionais e ingredientes que fazem parte da açorda, como o pão, o azeite e as ervas aromáticas".

Um dos destaques vai para a sessão intitulada "Portugal 2030 - Novos desafios para o sector do turismo e agro-alimentar", marcada para sexta-feira, às 15h, no Centro de Interpretação da Natureza e do Montado, em Portel.

O autarca também deu relevo ao "workshop" intitulado "Desperdício alimentar: Reaproveitamento do pão", que se realiza no sábado, às 9h30, no mercado municipal, e à peça de teatro "Sopas de pão", no dia 28, às 21:00, no auditório municipal.

Mercadinhos, um passeio, uma prova de azeite comentada, um "showcooking", espectáculos musicais, animação itinerante pelos restaurantes, exposições e o IV Encontro de Confrarias Enogastronómicas do Alentejo são outros dos atractivos do certame.