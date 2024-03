As paixões do cinéfilo Jean-Luc Godard desfilam no Nimas

Depois da história do cinema de Godard, a história do cinema segundo Godard: até 17 de Abril, um ciclo em Lisboa percorre 27 estações da sua agudíssima cinefilia.

Jean-Luc Godard, outra vez: poucas semanas depois do ciclo For Ever Godard, o cinema Nimas, em Lisboa, apresenta Uma História do Cinema Segundo J-LG, programa composto por 27 filmes (arranca esta sexta-feira com O Carteirista, de Robert Bresson, conclui-se a 17 de Abril com Scarface, o Homem da Cicatriz, de Howard Hawks) que tem a particularidade de não incluir nenhum título realizado pelo cineasta franco-suíço. É um Godard específico que este ciclo procura, um Godard um pouco diferente (tanto quanto a distinção faz sentido) do Godard realizador: o Godard cinéfilo, o Godard crítico de cinema.