Feira do Queijo do concelho de Borba com 25 expositores

Cerca de 25 expositores, incluindo vários produtores de queijo, vão participar num certame ligado ao sector, a partir do dia 29 de Março, na freguesia de Rio de Moinhos, no concelho de Borba, revelou a câmara municipal.

A produção de queijo de Borba, uma das principais actividades económicas deste concelho, vai estar em destaque na Feira do Queijo, que vai decorrer até domingo, naquela aldeia alentejana, "terra rica de sabores e tradições".

Este produto, adianta o município, tem neste concelho alentejano "expressão máxima" na freguesia de Rio de Moinhos, onde laboram cerca de 15 queijarias familiares, que "produzem queijo de ovelha e misto, à base de ancestrais métodos de fabrico".

Além da promoção do queijo tradicional do concelho, a iniciativa, organizada pelo município e pela Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, destina-se também a promover outros produtos regionais, como o vinho, enchidos, azeite, pão, doçaria e o artesanato. Com este evento, a organização assumiu que também pretende evidenciar "a qualidade e genuinidade" dos produtos do concelho.

O programa do certame inclui animação musical, com destaque para as actuações de Al Canti, na sexta-feira, às 22h30, Sangre Ibérico, no sábado, às 21h30, e Los Chupitos, no domingo, às 15h30.

Segundo os promotores, o evento associa-se às comemorações do 10.º aniversário do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

O cartaz do certame integra dois momentos de cante, um na tarde de sexta-feira, com a actuação de três grupos de cantadores e cantadeiras, e o outro no sábado, durante a iniciativa Fazer as 11, em Rio de Moinhos, com a participação de dois grupos.

Folclore, animação de rua, actuações de grupos de dança e de artistas de Rio de Moinhos, animação com vários dj, provas e degustação de produtos regionais e gastronomia são outros atractivos do evento.