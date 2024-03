Dia Mundial do Teatro: celebrar as diferenças um pouco por todo o país

BRAGANÇA

Noite de Verão pelo Teatro Nova Europa

Dia 27, às 21h, no Teatro Municipal. M/14. Entrada livre, mediante levantamento de bilhete

BRAGA

Anfitrião - Uma Comédia Segundo Molière pela Companhia de Teatro de Braga

Dia 27, às 15h (grátis) e 21h30 (10€), no Theatro Circo. M/12.

VILA REAL

Ficções de Vera Holtz

Dias 27 e 28, às 21h30, no Teatro de Vila Real. M/14. Bilhetes a 20€

VILA NOVA DE FAMALICÃO

Eu Sou Lorca pela companhia Momento - Artistas Independentes (estreia)

Dia 27, às 21h30, no Teatro Narciso Ferreira. M/16. Bilhetes a 4€

PÓVOA DE VARZIM

Um Não Sei Quê, Que Nasce Não Sei Onde ou Os Amores de Camões pela Companhia Certa da Varazim Teatro

Dia 27, às 21h30, no Cine-Teatro Garrett. M/12. Bilhetes a 7€

PORTO

Dia Mundial do Teatro

Dia 27. Visitas guiadas ao Mosteiro de São Bento da Vitória e ao Teatro São João (a partir das 10h), ensaio aberto de Fado Alexandrino no Teatro São João (das 14h às 16h) e leituras encenadas Crepúsculo no Teatro Carlos Alberto (às 21h). Entrada livre, mediante inscrição em relacoespublicas@tnsj.pt ou 223 401 951

Descansar de Raquel S.

Dias 27 e 28, às 19h30, no Rivoli. M/12. Bilhetes a 9€

Noite de Solidão no Capim pela Seiva Trupe

Dia 27, às 19h30, na Sala Estúdio Perpétuo. M/14. Bilhetes a 2,50€

AVEIRO

Maria Coroada pela Companhia João Garcia Miguel, a Alma d’Arame e a Asta Teatro

Dia 27, às 21h30, no Teatro Aveirense. M/16. Bilhetes a 5€

VISEU

Retratos Contados de Ruy de Carvalho (inauguração da exposição)

Dia 27, às 17h30, na Casa da Ribeira, com uma visita guiada pelo curador Nélson Mateus e uma tertúlia com o actor Ruy de Carvalho. Entrada livre

SEIA

A Grande Imprecação Diante das Muralhas da Cidade pelo Teatro das Beiras

Dia 27, às 21h30, na Casa Municipal da Cultura de Seia. M/14. Entrada livre

FUNDÃO

2+2=5 pela ESTE - Estação Teatral

Dia 27, às 21h30, no Auditório da Moagem. M/14. Reservas em bilheteira@cm-fundao.pt ou 275 773 032

COIMBRA

Ler Teatro com Ciência pela Marionet

Dia 27, às 18h, no Teatro da Cerca de São Bernardo. Entrada livre, sujeita a inscrição em ler@marioneteatro.com

FIGUEIRA DA FOZ

Requiem por Isabel com Lídia Franco e Rita Ribeiro

Dia 27, às 21h30, no Centro de Artes e Espectáculos. M/12. Bilhetes a 5€

LEIRIA

O Regresso de Ricardo III no Comboio das 9h24 de Ricardo Neves-Neves

Dia 27, às 21h30, no Teatro José Lúcio da Silva. M/14. Bilhetes a 20€

CALDAS DA RAINHA

Às Duas Horas da Manhã pelo Teatro da Rainha

Dia 27, às 21h30, no Teatro da Rainha. M/14. Entrada livre

Livrar-me de Sandra Barata Belo e Raquel Oliveira

Dia 27, às 21h30, no Centro Cultural e de Congressos. M/12. Bilhetes a 10€

LISBOA

Dia Mundial do Teatro no Teatro da Trindade

Dia 27. Visitas guiadas aos bastidores do teatro (às 14h30 e 16h30) e sessão da peça A Senhora de Dubuque na Sala Carmen Dolores (às 21h, M/14). Entrada livre, sujeita a levantamento de bilhete no dia, a partir das 13h

O Teatro que Abril Abriu no Capitólio, pelo Teatro Nacional D. Maria II

Dia 27. Sessão de abertura com Pedro Penim (às 16h), debate Teatro e a Revolução (às 18h), concerto de Bruno Pernadas e Margarida Campelo (às 21h30), e festa ao som de Batida (às 23h). Entrada livre, sujeita a levantamento prévio de bilhete

Fedra (Não É de Pedra) pela Nova Companhia

Dia 27, às 20h, no São Luiz Teatro Municipal. M/16. Entrada livre, sujeita a levantamento de bilhete no dia, a partir das 15h

Uma Vida no Teatro com Alfredo Brito e Vítor Silva Costa (estreia)

Dia 27, às 19h, no Teatro Aberto. M/12. Bilhetes a 11,90€

A Madrugada Que Eu Esperava com Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes

Dia 27, às 21h, no Teatro Maria Matos. M/12. Bilhetes de 18€ a 25€

Girafas pelos Artistas Unidos

Dia 27, às 19h, no Teatro da Politécnica. M/14. Entrada livre

Bordá_lo pelo Teatro Meridional

Dia 27, às 21h, no Teatro Meridional. M/12. Bilhetes a 6€

1936, O Ano da Morte de Ricardo Reis pelo Teatro A Barraca

Dia 27, às 21h30, no Teatro Cinearte. M/12. Bilhetes a 10€

Terror e Miséria do III Reich pela Companhia da Esquina (estreia solidária)

Dia 27, às 21h30, no Teatro Armando Cortez (Casa do Artista). M/16. Bilhetes a 8€

Um Brinde ao Teatro no Passeio da Fama pela Freguesia de Santo António

Dia 27, às 15h, na Praça da Alegria. Entrada livre

Dia Mundial do Teatro no Museu Nacional do Teatro e da Dança

Dia 27, a partir das 10h30, com performances, oficinas, visitas à exposição Gil Vicente. Portugal e Espanha nos Primórdios do Teatro Europeu, apresentação de um livro e um concerto. Entrada livre

ALVERCA DO RIBATEJO

A Recusa de Bartleby pela companhia Cegada (estreia)

Dia 27, às 21h, no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério. M/18.

CASCAIS

Últimos Remorsos Antes do Esquecimento pelo Teatro Experimental de Cascais (estreia)

Dia 27, às 21h, no Teatro Municipal Mirita Casimiro. M/14. 15€

ALMADA

Verdi Que Te Quero Verdi e O Futuro Já Era pela Companhia de Teatro de Almada

Dia 27, às 10h30 e 14h30 (Verdi Que Te Quero Verdi, M/3), e às 21h (O Futuro Já Era, M/14), no Teatro Municipal Joaquim Benite. Entrada livre, sujeita a levantamento de bilhete

SEIXAL

Monólogo de Uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa de Sara Barros Leitão

Dia 27, às 21h30, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. M/12. Entrada livre, mediante reserva prévia

PALMELA

Júlio César pela Companhia do Chapitô

Dia 27, às 21h30, no Cine-Teatro S. João. M/12. Entrada livre, sujeita a levantamento de bilhete

SETÚBAL

Aldebarã pela Terra Amarela

Dia 27, às 21h, no Fórum Municipal Luísa Todi. Entrada livre, sujeita a reserva em bilheteira.fmlt@gmail.com.

A Menina Júlia pelo Teatro Animação de Setúbal

Dia 27, às 21h30, n’A Gráfica. M/16. Bilhetes a 10€

ÉVORA

Teatro às Três Pancadas e Baile Literário pelo CENDREV - Centro Dramático de Évora

Dia 27, a partir das 19h, no Teatro Garcia de Resende. Entrada livre, sujeita levantamento de bilhete

FARO

Viagem ao Centro da Terra pela Makina de Cena

Dia 27, às 10h30 e 14h30, no Teatro Lethes. M/6. Bilhetes a 10€

LAGOA

Chovem Amores na Rua do Matador pel’A Bruxa Teatro

Dia 27, às 14h30, no Auditório Carlos do Carmo. M/14. Entrada livre, mediante reserva