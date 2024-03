Esta segunda-feira, Inês Aires Pereira tem mais uma vida na série Erro 404

Testamento: A História de Moisés

Netflix, quarta-feira

Já cá faltava a programação pascal: eis uma minissérie de três episódios sobre Moisés, uma história pouco conhecida no mundo judaico-cristão. Ironias à parte, este "docudrama cativante" inclui entrevistas com especialistas.

Pontas Soltas

Filmin, quinta-feira

Um filme de Ricardo Oliveira sobre a amizade e o trabalho que unem a banda portuguesa Capitão Fausto. Os membros do grupo falam do seu processo criativo, mas também do de outros artistas.

It's Such a Beautiful Day

Filmin, quinta-feira

Filme de animação de Don Hertzfeldt sobre Bill, um homem com um problema neurológico desconhecido que lhe provoca lapsos de memória e visões surreais. Trata-se da compilação das três curtas-metragens que compõem a chamada "trilogia de Bill": Everything Will be OK, I Am So Proud of You e It's Such a Beautiful Day.

Jerrod Carmichael Reality Show

HBO Max, sábado

Jerrod Carmichael é especial. É alguém de quem se gosta, que gera empatia, que não faz comédia de gargalhada estridente nem com esquemas elaborados (como os Blocks de Neal Brennan ou as matrioscas de Bo Burnham). A sua investida numa espécie de documentário da vida real é só mais uma exploração da sua busca pela identidade (sua e dos outros), em torno do amor, do sexo e da empatia.

Daniel Faria — O Silêncio e a Palavra

RTP2, domingo, 19h55

Daniel Faria (1971-1999) foi um influente poeta português, de vida curta mas larga sombra que paira ainda sobre a vida cultural nacional. A jornalista e realizadora Marlene Maia vai em busca do que ficou por contar sobre o homem nascido em Paredes, falando com familiares e amigos, habitando cenários por onde Daniel Faria passou, com um pulo a Roma e ao Vaticano.