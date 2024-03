Worldcoin promete dezenas de euros a quem olhar para a sua esfera. É seguro?

Mais de 300 mil portugueses já partilharam imagens da íris com a Worldcoin, uma startup co-fundada pelo “pai” do ChatGPT, que dá criptomoedas (e euros). Para quê? Como? É seguro? O PÚBLICO tem um guia

Setenta euros na hora. Este é o valor que os funcionários da Worldcoin estavam a prometer no começo desta semana a quem instalasse a app da empresa e olhasse para a esfera metálica, do tamanho de uma bola de futebol, exposta num stand da empresa no Seixal que atrai pequenas multidões desde meados de Fevereiro. Há cerca de duas dezenas de bancas do género de norte a sul do país. Quando se olha para as esferas, algo que 300 mil pessoas em Portugal já fizeram desde 2022, o sistema da Worldcoin cria um código, com base em imagens da íris das pessoas, que pode ser usado para aceder a vários serviços online. O projecto, parcialmente concebido pelo “pai” do ChatGPT, também permite provar que são mesmo pessoas reais a aceder aos serviços, e não sistemas de inteligência artificial (bots). E, em teoria, não é preciso partilhar quaisquer dados pessoais. No entanto, nada disto é explicado.