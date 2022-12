Rui Maria Pêgo: deixar o garantido para cumprir o sonho ensurdecedor

Quando se escreve no motor de busca da Internet o nome de Rui Maria, a primeira descrição é “filho da [apresentadora] Júlia Pinheiro”. É um título redutor para descrever o radialista, apresentador e actor de 32 anos, mas um rótulo que sempre o acompanhou. Há pouco mais de um ano, rompeu com tudo o que tinha de garantido por cá para estudar representação no Reino Unido, à procura de um novo começo, à procura do sonho. “O conforto é inimigo da nossa própria sublimação”, lembra.