Mário Rolando: “Temos de nos cumprir porque a vida é rara”

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.” A expressão é de Luís de Camões, mas é assim que Mário Rolando inicia a conversa com o PÚBLICO, lembrando que o conceito de mudar de vida não é novidade — já um dos maiores poetas portugueses falava da mudança no século XVI. Estudou Direito, Artes, Bioquímica e Filosofia, mas foi como padeiro que Mário se cumpriu. Aos 53 anos, promete, ainda mudaria de novo e apela a que não se tenha receio de arriscar: “Só nos cumprimos na diversidade. Somos todos pessoanos, com aqueles heterónimos todos.”