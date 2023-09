Na série O Clube, as cenas de sexo são “as mais técnicas”

Elefante branco, 15h30. A esta hora, o espaço que é sinónimo de clube nocturno, mulheres, sexo e de um reputado bife, não costuma estar tão animado. Mas o emblemático bar da noite lisboeta foi uma das inspirações para a série O Clube e foi lá, entre sofás de veludo e superfícies de pedra polida, que se fez a apresentação da quarta temporada de uma história que, como resumiu a actriz Vera Kolodzig, “é mais do que sobre sexo, é sobre poder”. Mas que O Clube é uma das mais sensuais séries portuguesas, é, e o elenco não pára de atrair novos actores. N’O Clube, da Opto/SIC, uma cena de sexo até “é mais cuidada e preparada do que as outras cenas”, diz a realizadora e directora do projecto Patrícia Sequeira.

