Taskmaster vive da mistura entre a pompa britânica e o disparate. E é um sucesso

Este sábado à noite, o grupo inaugural de concorrentes do Taskmaster, composto por Gilmário Vemba, Jessica Athayde, Inês Aires Pereira e Toy, despede-se do programa. Tal acontece a partir das 21h41, na RTP1, no oitavo e último episódio da segunda temporada desta adaptação, encabeçada por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, do concurso cómico original britânico iniciado em 2015 por Alex Horne. Neste formato, celebridades cumprem tarefas e são julgados pelos anfitriões, o Taskmaster Palmeirim e o seu assistente, o árbitro Markl.