Vocalista dos Iron Maiden lança vinho do Douro

Bruce Dickinson, vocalista dos Iron Maiden, fez uma parceria com a Van Zeller Wine Collection para lançar um tinto do Douro, o Darkest Red, com um rótulo alusivo à banda de heavy metal.

Iron Maiden Darkest Red 2021 é o nome do vinho que resulta de uma parceria de Bruce Dickinson, vocalista dos Iron Maiden, com a equipa da Van Zeller Wine Collection, do Douro, apresentado este mês na ProWein, a grande feira do sector vinícola, na Alemanha. O vinho é um blend das castas Touriga Nacional e Tinta Roriz e vai estar também à venda em concertos e no site oficial da banda.

Antes do vinho, Bruce Dickinson, conhecido pelo seu empreendedorismo, já tinha uma marca de cervejas artesanais, a Trooper, com grande expressão no Brasil. Em Novembro do ano passado, veio falar sobre a sua experiência “de estrela do rock a empresário”, enquanto orador do Wine Future, evento internacional de vinhos que aconteceu em Coimbra.

Foi aí que o vocalista dos Iron Maiden terá conhecido pessoalmente a administração da Van Zeller Wine Collection, que até este mês se chamava Barão de Vilar. A mudança de nome daquela que é a 7ª maior empresa exportadora de Vinho do Porto em volume de litros (e a 6ª maior em valor), veio na sequência de uma “nova estratégia de posicionamento”, anunciou a Van Zeller Wine Collection num comunicado enviado esta semana.

Há um ano, os vinhos da marca já tinham chamado a atenção da equipa de marketing e merchandising dos Iron Maiden durante a feira ProWein, na Alemanha. De acordo com Rui Correia de Carvalho, um dos administradores da empresa do Douro, “[a banda] andava à procura de um projecto de vinho para completar essa oferta no ramo das bebidas”, conta ao Terroir.

Foto Iron Maiden Darkest Red 2021 dr

O stand português na feira alemã chamou a atenção da equipa dos Iron Maiden, nomeadamente o rótulo do vinho português Feuerheerd's, “um dos vinhos portugueses mais vendidos no Reino Unido”, continua. “Tem uma apresentação peculiar”, explica. “O rótulo cobre toda a garrafa e é de aplicação completamente manual, com o aspecto de um embrulho. Termina esmagado no gargalo da garrafa, com uma gargantilha que até possibilita a personalização com uma nota.”

O rótulo do Feuerheerd's terá servido de inspiração para o rótulo do Iron Maiden Darkest Red 2021, numa parceria Inglaterra-Portugal posta em prática também graças à Ehrmanns Wines, distribuidora do produtor português no Reino Unido.

O vinho criado para a banda de heavy metal é um Douro DOC, da colheita de 2021, um blend das castas tradicionais Touriga Nacional e Tinta Roriz, ao qual Bruce Dickinson chamou Darkest Red, numa alusão a “Darkest hour”, um dos temas de “Senjutsu”, o último álbum da banda, lançado em 2021.

Foto Bruce Dickinson foi o orador estrela da Wine Future 2023 SÉRGIO AZENHA

“Podiam ter escolhido um vinho de qualquer parte do mundo”, continua Rui Correia de Carvalho. “A escolha do Douro permite o reconhecimento como um vinho de categoria mundial, mas ao mesmo tempo como uma novidade, não sendo uma referência muito banalizada.”

Segundo o administrador da Van Zeller Wine Collection, o design do rótulo do vinho é uma excelente maneira de comunicar a imagem dos Iron Maiden. “Como cobre a garrafa inteira, permite ter os símbolos que estão associados à marca, nomeadamente o famoso Eddie [Eddie The Head, a mascote da banda], com uma expressão muito superior à do rótulo tradicional.”

O vinho foi apresentado no início de Março na ProWein, com “amostras finais do blend”. “O nosso agente teve um stand presente na feira dedicado a este projecto por onde passaram milhares de pessoas e foi isso que começou a criar buzz”, comenta Rui Correia de Carvalho.

Foto Bruce Dickinson, metal e vinho: aqui em concerto em Copenhaga em 2022 Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS

Ainda não há uma data oficial de lançamento do vinho, mas além de garrafeiras, o vinho vai estar à venda no site oficial da banda, a rondar as 12 libras (cerca de 14 euros). “Os Iron Maiden vão iniciar a curto prazo uma tournée mundial que ainda enche estádios com 80 e 90 mil pessoas e nós esperamos que o vinho já esteja disponível nessa altura”, conclui o administrador da empresa do Douro.

The Future Past Tour, segundo a agenda, deverá andar na estrada de Setembro a Dezembro, com passagens pela Austrália, Nova Zelândia, Japão, EUA, Canadá, México, Chile, Colômbia e Brasil - se, entre o palco e o vinho, haverá um salto a Portugal, ainda não se sabe.