Britney Spears fala do divórcio pela primeira vez: “Não conseguia aguentar mais dor”

“Seis anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou chocada”, escreveu Britney Spears no Instagram, este sábado. Trata-se da primeira reacção da princesa da pop às notícias do divórcio de Sam Asghari. Foi o marido da cantora a pedir o divórcio em tribunal, citando “diferenças irreconciliáveis” e a exigir o pagamento de todas as despesas legais, bem como a pensão de alimentos por parte da cantora.

“Não estou aqui para me explicar porque, sinceramente, não é da conta de ninguém”, declara, numa publicação onde aparece a dançar, em todo semelhante às que vem habituando os fãs. Desde sempre, assevera, “tem-se feito de forte” e no Instagram “tudo parece perfeito”, mas não podia “estar mais longe da realidade”. "Não conseguia aguentar mais a dor", confessa.

Apesar da personagem que representa nas redes sociais, escreve, gostava de ser mais genuína — “mostrar as minhas emoções e lágrimas”. Mas, continua, “por algum motivo”, esconde sempre a sua “fraqueza”. A atravessar o divórcio, garante que está a ser “tão forte quanto consegue” e que se está a sair “bastante bem”.

A artista de Toxic aproveitou ainda para agradecer o apoio de todos os fãs e amigos que lhe mandaram mensagens nas últimas semanas, quando surgiram rumores da separação. Deixa também, novamente, uma alfinetada na família, de quem não sente qualquer apoio: “É quando precisamos mais da família, que nos deve amar incondicionalmente.”

Depois da imprensa social norte-americana publicar as primeiras notícias a dar conta do divórcio, Sam Asghari veio a público confirmar a separação. “Permanecemos agarrados ao amor e respeito que temos um pelo outro. Desejo-lhe o melhor, sempre”, escreveu. E justificou, pedindo respeito por este momento difícil: “Estas coisas acontecem. Pedir privacidade parece ridículo, por isso vou só pedir a toda a gente, incluindo a imprensa, para ser gentil e cuidadosa.”

Os dois casaram-se em Junho de 2022, menos de um ano depois de ter terminado a tutela que determinava o controlo da vida e das finanças de Britney por parte do pai, Jamie Spears. Conheceram-se em 2016, nos bastidores do videoclipe da música Slumber party.

Estiveram juntos durante o conturbado período da tutela e Britney sempre elogiou o então namorado por a ter ajudado. “Este querido tem não só estado comigo durante os anos mais difíceis da minha vida, mas também é um cozinheiro extremamente dotado”, escreveu no Instagram, em Agosto de 2021.

Um mês depois ficaram noivos e falavam em concretizar o sonho de serem pais. A artista é mãe de Sean, de 15, e Jayden, 12 anos, ambos filhos do bailarino e rapper Kevin Federline, sob os quais tem apenas 30% da custódia. Já o marido também confessava o desejo de ser “um pai novo”. Em Abril de 2022, anunciaram a tão desejada gravidez, mas, passado um mês, contaram que Britney tinha sofrido um aborto espontâneo.

Dois meses depois, em Junho, o conto de fadas de Britney Spears concretizou-se finalmente com uma cerimónia intimista na casa de ambos. O dia ficou marcado por uma tentativa de invasão de propriedade por parte do primeiro marido de Spears, Jason Alexander, que tentou estragar a festa e acabou detido.

Este é o terceiro casamento da cantora de 41 anos. Em 2004, Spears casou com o amigo de infância Jason Alexander, em Las Vegas. O casamento foi anulado 55 horas depois. Nesse mesmo ano, deu o nó com Kevin Federline. Divorciou-se do pai dos filhos em 2007.