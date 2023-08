Britney Spears vai mesmo divorciar-se. Sam Asghari confirma fim do casamento

O marido de Britney Spears, Sam Asghari, acaba de confirmar as notícias avançadas pela imprensa norte-americana de que o casal estaria separado. “Decidimos terminar a nossa jornada juntos”, declara num comunicado publicado no Instagram, esta quinta-feira. Os documentos para o divórcio já terão sido entregues em tribunal.

No pedido de divórcio submetido quarta-feira, Asghari, 29 anos, cita “diferenças irreconciliáveis” e pede “pensão de alimentos”, bem como o pagamento de todas as despesas legais que a cantora terá durante todo o processo. Os dois casaram-se em Junho de 2022, menos de um ano depois de ter terminado a tutela que determinava o controlo da vida e das finanças de Britney por parte do pai, Jamie Spears.

“Permanecemos agarrados ao amor e respeito que temos um pelo outro. Desejo-lhe o melhor, sempre”, escreve, ainda. E justifica, pedindo privacidade neste momento difícil: “Estas coisas acontecem. Pedir privacidade parece ridículo, por isso vou só pedir a toda a gente, incluindo a imprensa, para ser gentil e cuidadosa.”

Foto INSTAGRAM/SAM ASGHARI

Têm surgido notícias sobre o acordo pré-nupcial de ambos, que protege Britney Spears, com a imprensa a denunciar que Sam Asghari teria ameaçado divulgar vídeos privados da mulher. O manager do actor, Brandon Cohen, emitiu um comunicado, citado pela revista People, onde garante ser tudo mentira: “Não há qualquer intenção negativa para com ela e nunca haverá. O Sam sempre a apoiou e sempre o fará.”

Até agora os representantes de Britney Spears não comentaram o anúncio de divórcio e a cantora também não mencionou o assunto no Instagram. Nos últimos dias, fez publicações aleatórias com uma obra de arte. “Às vezes vemos mais com os olhos fechados”, escreveu na legenda de uma das fotografias.

Nos últimos vídeos na sua página, a cantora de Baby one more time ainda surge com a aliança de casamento. Há vários meses que circulavam rumores de que o casal estaria em vias de separação, com uma “preocupação crescente”. Em Março, o manager de Asghari abafou, uma vez mais, os rumores ao justificar a ausência de aliança no actor por este estar a gravar um filme.

Asghari e Spears conheceram-se em 2016, nos bastidores do videoclip da música Slumber Party. Estiveram juntos durante o conturbado período da tutela e Britney sempre elogiou o então namorado por a ter ajudado. “Este querido tem não só estado comigo durante os anos mais difíceis da minha vida, mas também é um cozinheiro extremamente dotado”, escreveu no Instagram, em Agosto de 2021.

Um mês depois ficaram noivos e falavam em concretizar o sonho de serem pais. A artista é mãe de Sean, de 15, e Jayden, 12 anos, ambos filhos do bailarino e rapper Kevin Federline, sob os quais tem apenas 30% da custódia. Já o marido também confessava o desejo de ser “um pai novo”. Em Abril de 2022, anunciaram a tão desejada gravidez, mas, passado um mês, contaram que Britney tinha sofrido um aborto espontâneo.

Dois meses depois, em Junho, o conto de fadas de Britney Spears concretizou-se finalmente com uma cerimónia intimista na casa de ambos. O dia ficou marcado por uma tentativa de invasão de propriedade por parte do primeiro marido de Spears, Jason Alexander, que tentou estragar a festa e acabou detido.

O incidente não parece ter sido motivo suficiente para estragar a felicidades dos noivos, que celebraram com amigos como Drew Barrymore, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Will.i.am e Donatella Versace. A criadora italiana foi a responsável pelo vestido da noiva, com um corte clássico, acompanhado de uma gargantilha e um vistoso véu.

Este é o terceiro casamento da cantora de 41 anos. Em 2004, Spears casou com o amigo de infância Jason Alexander, em Las Vegas. O casamento foi anulado 55 horas depois. Nesse mesmo ano, deu o nó com Kevin Federline. Divorciou-se do pai dos filhos em 2007.