Britney Spears casou-se. O ex-marido Jason Alexander tentou estragar o dia e acabou detido

Era suposto ser um dia de felicidade e envolto em secretismo, mas uma tentativa de invadir a propriedade onde decorreu o matrimónio entre Britney Spears e Sam Asghari acabou por contrariar as intenções da princesa da pop.

O primeiro marido da Spears, Jason Alexander, tentou estragar o casamento, relata a Variety,​ e acabou por ser detido pelos delegados ​do condado de Ventura, Califórnia, chamados ao local. A detenção foi confirmada pelo Gabinete do Xerife, que, segundo a Reuters, não teceu mais comentários.

Britney Spears e Jason Alexander foram amigos de infância e acabaram por dar o nó, em 2004, numa cerimónia em Las Vegas. O casamento, porém, foi anulado pouco depois.

Ainda em 2004, Britney casou-se com o bailarino Kevin Federline, com quem teve dois filhos. Os dois estiveram juntos até 2007; no início de 2008, deu-se o incidente que levou a artista a perder o direito à autodeterminação. Apenas em Novembro do ano passado recuperou a sua vida.

Mas parece certo que as intenções de Jason Alexander não foram bem sucedidas: são vários os órgãos de comunicação que garantem que a cantora pop casou-se com o namorado de longa data Sam Asghari, na última quinta-feira, após quase seis anos juntos e quase um ano após o anúncio do noivado.

O enlace poderá ser também uma forma de o casal ter um recomeço, depois de terem perdido um bebé: Britney anunciou em Abril que estava grávida, mas um mês depois deu a notícia de que sofrera um aborto espontâneo.