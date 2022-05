Britney Spears e Sam Asghari perderam o seu “bebé milagre”

A cantora Britney Spears anunciou este sábado, no Instagram, ter sofrido um aborto espontâneo, um mês depois de ter divulgado que estava grávida. “É com a maior das tristezas que temos de informar que perdemos o nosso bebé milagre”, escreveu em conjunto com o modelo e actor Sam Asghari, de quem está noiva.

Apesar da “altura devastadora” pela qual o casal agora passa, o objectivo continua a ser ter filhos. “Vamos continuar a tentar expandir a nossa linda família”, afirmam os dois no Instagram.

A artista e o companheiro pedem “privacidade durante este momento difícil”, agradecendo, contudo, todo o apoio dos fãs.

A gravidez tinha sido revelada em Abril por Britney Spears também no Instagram, apenas alguns meses depois de se ter visto livre da tutela legal a que estava sujeita desde 2008. Na mesma publicação que contou estar à espera de bebé, a cantora antecipou as dificuldades e falou sobre depressão perinatal, o período que vai desde o início da gravidez até um ano depois do parto, por que passou quando teve os seus dois outros filhos: Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15.

Nas suas palavras, a experiência foi “horrível”, mais ainda pelo facto de as “mulheres não [falarem] sobre isso” e por “algumas pessoas considerarem perigoso que uma mulher se queixasse com um bebé dentro de si”.

Casal quer formar família

O casal há já algum tempo que tinha expressado a sua vontade em formar família. Em declarações ao Tribunal Superior de Los Angeles, aquando das audiências para extinguir a sua tutela legal, Britney Spears tinha confessado o seu desejo de casar pela terceira vez — já foi casada com o amigo de infância Jason Alexander e com o rapper Kevin Federline, pai dos seus dois filhos — e de ter mais filhos.

Sam Asghari partilha do mesmo desejo. “Quero levar a minha relação ao próximo nível. Não me importava de me tornar pai. Quero ser um pai novo”, disse em entrevista à Forbes, em Março do ano passado.

De 2008 a 2021, Britney Spears esteve sob uma tutela legal, que tornou o pai seu tutor pessoal, decidindo inclusive sobre as questões de saúde da cantora, e curador da sua fortuna. Durante esse tempo, a artista viu suspenso o seu direito à autodeterminação. Ao tribunal, Britney Spears contou que ficou impedida de casar e também de abandonar métodos contraceptivos. Acusou mesmo os responsáveis pela sua tutela, incluindo o pai, de a obrigarem a usar um dispositivo intra-uterino (DIU) contra a sua vontade.